PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 60,59 USD.

Das Papier von PayPal gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:01 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 60,59 USD abwärts. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 26.394 Aktien.

Bei 88,63 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 46,27 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,25 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 17,07 Prozent wieder erreichen.

Am 01.11.2023 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.418,00 USD – ein Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 6.846,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,98 USD im Jahr 2023 aus.

