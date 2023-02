PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagnachmittag in Grün

Das Papier von PayPal legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 75,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 75,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.932 PayPal-Aktien.

Bei 112,34 EUR markierte der Titel am 05.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 33,18 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2022 auf bis zu 63,13 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 18,90 Prozent wieder erreichen.

PayPal ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,08 USD, nach 1,11 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,04 Prozent auf 6.846,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.918,00 USD gelegen.

Die PayPal-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,08 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com