PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von PayPal. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 56,35 USD.

Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 11:57 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 56,35 USD. Bisher wurden heute 46.249 PayPal-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2023 bei 82,85 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,03 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,25 USD am 28.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 10,83 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

Am 07.02.2024 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.026,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.846,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2024 5,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

