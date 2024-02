PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagnachmittag gesucht

PayPal im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 57,52 USD zu.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,5 Prozent auf 57,52 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 57,88 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,21 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6.674.212 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 82,85 USD markierte der Titel am 11.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 44,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 50,25 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 07.02.2024 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 8.026,00 USD gegenüber 6.846,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die PayPal-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,22 USD je PayPal-Aktie belaufen.

