PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tritt am Vormittag auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 52,07 EUR.

Die PayPal-Aktie bewegte sich um 09:21 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 52,07 EUR. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,29 EUR an. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 52,01 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 52,29 EUR. Bisher wurden via Tradegate 37.489 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Bei einem Wert von 47,54 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.026,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.846,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.05.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,22 USD je PayPal-Aktie.

