PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Nachmittag an Fahrt

PayPal im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 66,69 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 66,69 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 67,07 USD. Bei 67,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 450.026 PayPal-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2023 auf bis zu 77,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 14,43 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,26 USD am 28.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,64 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 07.02.2024 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,48 USD, nach 1,24 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.026,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 7.383,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte PayPal am 30.04.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,13 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels im Aufwind

Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison