PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,9 Prozent auf 52,33 EUR abwärts.

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 4,9 Prozent im Minus bei 52,33 EUR. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,87 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.658 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

PayPal veröffentlichte am 04.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,03 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,33 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 05.05.2026 dürfte PayPal die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,03 USD je Aktie belaufen.

