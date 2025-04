PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal knickt am Mittwochvormittag ein

PayPal im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,2 Prozent auf 51,65 EUR.

Die PayPal-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,2 Prozent auf 51,65 EUR. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,65 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.141 PayPal-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 76,46 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 6,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.02.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,33 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,03 USD je PayPal-Aktie.

