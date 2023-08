PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:21 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 57,92 EUR. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 58,09 EUR. Mit einem Wert von 57,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 10.480 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 101,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 75,24 Prozent wieder erreichen. Am 26.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 02.08.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 7.287,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.806,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte PayPal am 06.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2023 4,96 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

