DAX sinkt -- Asiens Börsen uneins -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- Microsoft, DEUTZ, BMW, Brenntag, Fresenius im Fokus
Nach Kurssprung von über 100 Prozent: So rechtfertigt eine Analystin ihr Kaufrating für die Palantir-Aktie
Interactive Brokers Group: Aufnahme in den S&P 500 stärkt Marktstellung
Kursentwicklung im Fokus

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Vormittag

09.09.25 09:24 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Vormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 58,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
58,19 EUR 0,15 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von PayPal konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 58,20 EUR. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,26 EUR. Bei 58,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 252 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 56,60 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,50 EUR ab. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 20,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8,36 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Am 03.11.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,26 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com

mehr Analysen