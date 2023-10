PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verliert am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 54,05 EUR.

Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr um 0,9 Prozent auf 54,05 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 53,91 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,91 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.887 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2022 auf bis zu 96,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 78,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.08.2023 (52,58 EUR). Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 2,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PayPal ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,93 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent auf 7.287,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.806,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte PayPal am 01.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,96 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

