PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagnachmittag nahe Nulllinie

Die Aktie von PayPal zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die PayPal-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 65,34 EUR.

Mit einem Kurs von 65,34 EUR zeigte sich die PayPal-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 66,66 EUR. Die PayPal-Aktie sank bis auf 65,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.750 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 91,14 EUR markierte der Titel am 04.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 39,49 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,77 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

Am 29.07.2025 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8,36 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 7,86 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,25 USD je Aktie.

