PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von PayPal

Aktie im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von PayPal gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 60,32 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die PayPal-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 60,32 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 60,29 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 60,95 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.810.390 PayPal-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,63 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 46,92 Prozent Luft nach oben. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,25 USD ab. Abschläge von 16,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 01.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7.418,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.846,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 4,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 schließt im Plus

Verluste in New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter