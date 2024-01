PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal büßt am Vormittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,1 Prozent auf 55,82 EUR ab.

Das Papier von PayPal gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:16 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 55,82 EUR abwärts. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,68 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,87 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.361 PayPal-Aktien.

Bei 81,09 EUR markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 47,54 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 17,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 01.11.2023 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 7.418,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.846,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,36 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte PayPal am 30.01.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,98 USD je Aktie belaufen.

