PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von PayPal. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 75,30 EUR.

Um 09:04 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 75,30 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 75,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 939 PayPal-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. 21,04 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.02.2024 (52,03 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,90 Prozent.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 04.02.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,33 Mrd. USD – ein Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 8,03 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte PayPal am 30.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor einem Jahr eingefahren

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels schwächer

PayPal-Aktie in Rot: PayPal überzeugt nicht beim Gewinn