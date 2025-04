Aktie im Blick

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei PayPal am Mittag

10.04.25 12:05 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 10,0 Prozent im Plus bei 56,64 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 10,0 Prozent auf 56,64 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 59,19 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29.781 PayPal-Aktien den Besitzer. Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 37,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 48,50 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie. PayPal ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,30 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 8,33 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 8,03 Mrd. USD umgesetzt. Die PayPal-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026. Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor einem Jahr eingebracht Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen Börse New York: NASDAQ 100 mittags im Plus

