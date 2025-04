PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal bricht am Donnerstagnachmittag nach oben aus

Kurs der PayPal

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,2 Prozent auf 55,19 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 7,2 Prozent auf 55,19 EUR. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 59,19 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,70 EUR. Zuletzt wechselten 52.748 PayPal-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2025 auf bis zu 91,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 65,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,50 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 13,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 04.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,33 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte PayPal am 29.04.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

