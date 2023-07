PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 66,42 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,6 Prozent auf 66,42 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 7.215 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 103,03 USD markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.05.2023 auf bis zu 58,95 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 11,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 08.05.2023 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.483,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.040,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte PayPal am 02.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2024 dürfte PayPal die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2023 4,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

