PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 64,09 EUR zu.

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 64,09 EUR. Die PayPal-Aktie legte bis auf 64,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 63,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 21.667 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2025 auf bis zu 91,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Mit Abgaben von 24,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 29.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,83 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,76 Mrd. USD – ein Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 04.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von PayPal.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

