PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Mittag an Boden

So entwickelt sich PayPal

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 62,66 USD nach oben.

Das Papier von PayPal konnte um 12:01 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,0 Prozent auf 62,66 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.769 PayPal-Aktien.

Bei 103,03 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,43 Prozent. Bei einem Wert von 58,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.05.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 5,92 Prozent sinken.

Am 02.08.2023 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.287,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.806,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte PayPal am 06.11.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,96 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal-Aktie an der NASDAQ stark: PayPal will eigenen Stablecoin launchen

"Komplette Shopping-Journey": Warum das Fintech-Startup Klarna mit Airbnb und ChatGPT zusammenarbeitet

PayPal-Aktie an der NASDAQ dennoch tiefrot: PayPal kann Umsatz und Gewinn steigern