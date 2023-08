PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

PayPal im Blick

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 62,91 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die PayPal-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 62,91 USD zu. Bei 62,99 USD erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 62,58 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 2.112.756 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,03 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 38,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,30 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 02.08.2023 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS lag bei 1,16 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.287,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.806,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 06.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

