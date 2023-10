PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Nachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 57,78 USD.

Das Papier von PayPal befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,3 Prozent auf 57,78 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 57,41 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,96 USD. Bisher wurden heute 2.580.688 PayPal-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,62 USD. Dieser Kurs wurde am 16.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 60,31 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.10.2023 bei 55,86 USD. Mit einem Kursverlust von 3,31 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

PayPal ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,07 Prozent auf 7.287,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.806,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte PayPal am 01.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von PayPal.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 4,96 USD in den Büchern stehen haben wird.

