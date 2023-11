PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Kurs der PayPal

Die Aktie von PayPal hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die PayPal-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 54,29 USD.

Die PayPal-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:49 Uhr bei 54,29 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 10.777 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2022 bei 92,62 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 50,25 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

PayPal gewährte am 01.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7.418,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 6.846,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte PayPal am 30.01.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,98 USD je PayPal-Aktie.

