PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zieht am Vormittag an

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 51,09 EUR.

Das Papier von PayPal konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 51,09 EUR. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 51,09 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 4.398 PayPal-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.11.2022 auf bis zu 89,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 74,87 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 47,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

PayPal ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.418,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.846,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 30.01.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

