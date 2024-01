PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 61,18 USD.

Um 11:57 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 61,18 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 7.502 PayPal-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,63 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,86 Prozent hinzugewinnen. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 21,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,08 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.418,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.846,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte PayPal am 07.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 06.02.2025.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,98 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 schließt im Plus

Verluste in New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter