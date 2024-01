PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verbilligt sich am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 60,36 USD abwärts.

Um 16:08 Uhr ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 60,36 USD. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 60,17 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 60,65 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 2.658.392 PayPal-Aktien.

Bei 88,63 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 28.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 50,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 16,75 Prozent wieder erreichen.

Am 01.11.2023 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.418,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.846,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte PayPal am 07.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 06.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,98 USD je PayPal-Aktie.

