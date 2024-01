PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Vormittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 55,71 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 09:21 Uhr 0,3 Prozent. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,90 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.485 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 81,09 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 45,56 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,54 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 14,67 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 01.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.418,00 USD – ein Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 6.846,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,98 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 schließt im Plus

Verluste in New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter