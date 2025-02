PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Mittag südwärts

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 75,59 EUR.

Das Papier von PayPal befand sich um 12:02 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 75,59 EUR ab. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,41 EUR nach. Bei 75,79 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.269 Stück gehandelt.

Am 17.01.2025 markierte das Papier bei 90,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,51 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 31,86 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

PayPal ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,30 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,33 Mrd. USD im Vergleich zu 8,03 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte PayPal am 30.04.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,04 USD je Aktie belaufen.

