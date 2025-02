PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verliert am Dienstagvormittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 75,66 EUR.

Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr um 0,3 Prozent auf 75,66 EUR ab. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 75,46 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,79 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 4.990 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2025 markierte das Papier bei 90,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,83 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 46,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.02.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8,33 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,03 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte PayPal am 30.04.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,04 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor einem Jahr eingefahren

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels schwächer

PayPal-Aktie in Rot: PayPal überzeugt nicht beim Gewinn