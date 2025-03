PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von PayPal

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 62,81 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die PayPal-Aktie musste um 09:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 62,81 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 62,81 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,81 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 340 PayPal-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,10 Prozent hinzugewinnen. Am 27.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

PayPal gewährte am 04.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,12 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8,33 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 8,03 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,47 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal-Aktie auf Wachstumskurs? PayPals ambitionierte Ziele im Visier

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse und Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Verluste