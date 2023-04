PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel PayPal 68,71 EUR

Um 09:20 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 68,70 EUR. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,00 EUR. Bisher wurden heute 16.033 PayPal-Aktien gehandelt.

Bei 103,56 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,66 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 62,79 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,41 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 09.02.2023. In Sachen EPS wurden 1,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,11 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 7.383,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.918,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 08.05.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 4,89 USD in den Büchern stehen haben wird.

