PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verbilligt sich am Freitagmittag

So bewegt sich PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 53,38 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 53,38 EUR. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 52,58 EUR. Bei 54,69 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 18.709 PayPal-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 70,74 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

PayPal gewährte am 04.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8,33 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. PayPal dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,03 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor einem Jahr eingebracht

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen