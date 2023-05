PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagnachmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel PayPal 58,87 EUR

Die PayPal-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,4 Prozent auf 63,15 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 62,64 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,45 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 5.833.578 PayPal-Aktien.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,03 USD. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 38,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,64 USD. Dieser Wert wurde am 11.05.2023 erreicht. Mit Abgaben von 0,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

PayPal ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7.040,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 6.483,00 USD umsetzen können.

Die PayPal-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,95 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

