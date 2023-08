PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag nahezu unbewegt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von PayPal zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Bei der PayPal-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 62,74 USD.

Die PayPal-Aktie zeigte sich um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 62,74 USD an der Tafel. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 5.262 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,03 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 64,22 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,95 USD. Dieser Wert wurde am 27.05.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 6,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 02.08.2023 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 7.287,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.806,00 USD umgesetzt worden waren.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 06.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 4,96 USD je Aktie aus.

