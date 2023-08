PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Nachmittag auf rotes Terrain

Kurs der PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 62,14 USD.

Werte in diesem Artikel

Der PayPal-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 62,14 USD. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 61,96 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,27 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.791.607 PayPal-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,03 USD) erklomm das Papier am 17.08.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 65,80 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.05.2023 bei 58,95 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 02.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 7.287,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.806,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte PayPal am 06.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 4,96 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in PayPal bedeutet

PayPal-Aktie stark: PayPal will eigenen Stablecoin launchen

"Komplette Shopping-Journey": Warum das Fintech-Startup Klarna mit Airbnb und ChatGPT zusammenarbeitet