PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

So entwickelt sich PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 57,33 EUR.

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 57,33 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 57,60 EUR. Bei 57,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 6.825 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 101,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 77,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,00 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 02.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7.287,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 6.806,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.11.2023 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,96 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in PayPal bedeutet

PayPal-Aktie an der NASDAQ stark: PayPal will eigenen Stablecoin launchen

"Komplette Shopping-Journey": Warum das Fintech-Startup Klarna mit Airbnb und ChatGPT zusammenarbeitet