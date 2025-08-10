PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von PayPal zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 58,26 EUR zu.
Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 58,26 EUR. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,23 EUR. Bisher wurden heute 6.166 PayPal-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,44 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (48,50 EUR). Mit Abgaben von 16,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Am 29.07.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,36 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
PayPal-Aktie im Fokus: Neues Krypto-Feature ermöglicht Zahlungen mit Bitcoin, Ethereum & Co.
S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren eingebracht
PayPal-Aktie: Achtung bei PayPal - diese Daten werden weitergeleitet
