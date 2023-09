PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 61,34 USD.

Um 12:03 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 61,34 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.393 PayPal-Aktien.

Bei 99,30 USD markierte der Titel am 13.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 61,88 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.08.2023 (57,29 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 7,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 02.08.2023. In Sachen EPS wurden 1,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 0,93 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.287,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.806,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte PayPal am 06.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,95 USD je PayPal-Aktie.

