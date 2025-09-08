DAX23.658 +0,1%ESt505.376 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.064 +1,3%Nas22.033 +0,7%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1746 +0,4%Öl66,44 -1,7%Gold3.638 -0,1%
Nach EZB-Entscheid: DAX knapp in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

11.09.25 16:13 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 56,33 EUR.

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 56,33 EUR. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 56,07 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,41 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.240 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,80 Prozent hinzugewinnen. Bei 48,50 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 16,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

PayPal veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,31 Prozent auf 8,36 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

