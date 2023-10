PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,6 Prozent auf 58,63 USD zu.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,6 Prozent auf 58,63 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 58,89 USD. Bei 58,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 2.214.218 PayPal-Aktien.

Am 16.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,62 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.10.2023 bei 55,86 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 02.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.287,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 6.806,00 USD umgesetzt.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,96 USD im Jahr 2023 aus.

