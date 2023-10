PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 54,50 EUR.

Die PayPal-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 54,50 EUR. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 54,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,61 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 3.164 Aktien.

Am 27.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,73 EUR an. Gewinne von 66,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 18.08.2023 Kursverluste bis auf 52,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,52 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 02.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.287,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.806,00 USD umgesetzt.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 31.10.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe PayPal-Investition eingebracht

Stablecoins & CBDCs: So sieht der ehemalige PayPal-CEO die Zukunft des Finanzsystems

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes PayPal-Investment eingefahren