PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,7 Prozent auf 60,91 USD ab.

Die PayPal-Aktie notierte um 12:01 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 60,91 USD. Zuletzt wechselten 21.877 PayPal-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,63 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 50,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

PayPal gewährte am 01.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 7.418,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.846,00 USD umgesetzt.

Die PayPal-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.02.2025.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

