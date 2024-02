PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit Aufschlag

Blick auf PayPal-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 59,01 USD nach oben.

Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:00 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 59,01 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 32.408 PayPal-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,85 USD. Dieser Kurs wurde am 11.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 40,40 Prozent zulegen. Bei 50,25 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 17,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 07.02.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.026,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.383,00 USD umgesetzt.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,18 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

