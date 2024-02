PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal macht am Nachmittag Boden gut

Kurs der PayPal

Die Aktie von PayPal zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 59,41 USD.

Die PayPal-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 59,41 USD. Bei 59,93 USD erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 58,61 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.865.701 PayPal-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,85 USD. Dieser Kurs wurde am 11.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 39,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,25 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,42 Prozent.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,24 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.383,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.026,00 USD ausgewiesen.

Die PayPal-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

