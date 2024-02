PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagvormittag nahe Nulllinie

PayPal im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 54,61 EUR an der Tafel.

Die PayPal-Aktie wies um 09:21 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 54,61 EUR. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 54,82 EUR. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,41 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.408 PayPal-Aktien.

Bei einem Wert von 77,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2023). Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 29,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 47,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,96 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

PayPal ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8.026,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 7.383,00 USD umsetzen können.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2024 5,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

