PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von PayPal

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 73,41 EUR.

Die PayPal-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 73,41 EUR abwärts. Bei 73,40 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 73,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 467 PayPal-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2025 auf bis zu 91,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 19,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,44 EUR. Dieser Wert wurde am 27.07.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 28,57 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 04.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,33 Mrd. USD – ein Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 8,03 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,04 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start im Minus

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor einem Jahr eingefahren

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels schwächer