PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Die PayPal-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 59,28 EUR. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 59,80 EUR. Bei 59,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 9.453 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 101,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 71,22 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 7,22 Prozent wieder erreichen.

Am 08.05.2023 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,17 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.040,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.483,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 6,43 USD je Aktie aus.

