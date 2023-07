PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Mittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 70,85 USD.

Werte in diesem Artikel

Die PayPal-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 70,85 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.356 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 103,03 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 31,23 Prozent niedriger. Bei 58,95 USD fiel das Papier am 27.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 16,80 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 08.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.040,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.483,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 31.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,95 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Mögliche wirtschaftliche Abschwächung: UBS sieht bei NASDAQ-Titel PayPal-Aktie geringes Risiko eines Umsatzrückgangs

Hot Stocks heute: PayPal - Calls treiben die Aktie, News zu CHERRY und IBU-tec

PayPal-Aktie schließt an der NASDAQ im Plus: Erlöse aus KKR-Deal sollen Aktienrückkäufe finanzieren