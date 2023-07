PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die PayPal-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 64,19 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:21 Uhr bei der PayPal-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 64,19 EUR. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 64,29 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 64,06 EUR. Bei 64,23 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 3.737 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 101,50 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 58,12 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 55,00 EUR. Mit Abgaben von 14,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 08.05.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,88 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 7.040,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.483,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,59 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 31.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

