Blick auf PayPal-Kurs

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag im Minusbereich

12.08.25 09:23 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 57,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
57,87 EUR -0,10 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 57,80 EUR. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 57,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 231 PayPal-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 57,68 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 16,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,36 Mrd. USD – ein Plus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

